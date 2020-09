L’Espagne complètement raide dingue d'Ansu Fati, les déboires de Pep Guardiola régalent l’Angleterre

La pépite Ansu Fati a conquis toute l’Espagne

En Espagne, il y a un joueur qui fait les gros titres et il faut se tourner vers la Catalogne qui n'a d'yeux que pour son joyau : Ansu Fati ! Le jeune attaquant attaquant de 17 ans a livré une prestation remarquable hier soir lors de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal (4-0). Le journal Sport ne s'y trompe pas et titre : «Ansu vole !» «Fati a mené la victoire des Blaugranas en marquant deux buts et en provoquant un penalty que Messi a transformé », écrit le quotidien. L'attaquant fait aussi la Une du Mundo Deportivo qui s'enflamme pour la première de Ronald Koeman sur le banc du Barça en Liga. «C'est prometteur», se réjouit le canard. Surtout, le journal a vu : «un bon football et une image différente de celle du passé récent.» De bon augure pour la suite ! De son côté, El Pais met l'accent sur la prestation impressionnante d'Ansu Fati qu'il a livré un «véritable récital au Camp Nou !»



Cristiano Ronaldo fait de la résistance

Si la jeune génération est en train de prendre une autre dimension, en Italie, il y a en a un qui fait encore et toujours de la résistance, c'est Cristiano Ronaldo ! Le Portugais fait d'ailleurs la Une de la Gazzetta dello Sport où il est qualifié de «sauveur de la Juve». Malmenée par la Roma, la Vieille Dame a dû s'en remettre à CR7 pour arracher le match nul (2-2). «Avec un pénalty et un super saut, Cristiano évite le KO aux Bianconeri puis encourage Pirlo : "L'équipe est plus heureuse avec lui"», écrit le journal au papier rose. Le Quotidiano Sportivo rend aussi hommage à la prestation du quintuple Ballon d'or : « CR7 fait tout & sauve la Juve », indique le journal transalpin.



La défaite historique de Pep Guardiola fait les gros titres

En Angleterre, c'est une victoire historique qu'a remportée Leicester face à Manchester City, hier (5-2) ! Et le grand artisan de ce succès n'est autre que Jamie Vardy, auteur d'un triplé. Pour le Times, «Vardy met City en lambeaux», rien que ça ! Cette défaite revêt un côté historique, car c'est la première fois dans la carrière de Pep Guardiola qu'une de ses équipes encaisse 5 buts dans une rencontre. Forcément, cela régale les tabloïds anglais comme le Daily Star qui fait dans le jeu de mots ce matin avec ce titre : «c'était l'Etibad, Pep», en référence au stade des Citizens. Le Daily Mail, lui, rend hommage au «Fantastique Mr Fox», l'homme du match, Jamie Vardy !