L’Espagne sous le choc après le coup de sang de Federico Valverde !

Défait par Villarreal au Santiago-Bernabéu à l’occasion de la 28e journée de Liga, le Real Madrid a sans doute définitivement fait ses adieux au titre de champion. Une soirée marquée par le coup de sang de Federico Valverde, accusé d’avoir frappé Alex Baena après la rencontre.



Le choc. Il suffit de feuilleter la presse espagnole en ce dimanche matin pour comprendre que la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal comptant pour la 28e journée de Liga a largement dépassé le cadre sportif. Si les Merengues se sont inclinés sur le fil (2-3) et pourraient donc compter 15 points de retard en cas de victoire du Barça face à Girona, lundi soir, la soirée a surtout été marquée par une incroyable polémique. Furieux - en raison d’insultes lancées lors d’une rencontre plus tôt dans la saison - Federico Valverde a totalement vrillé.



De Mundo Deportivo à Marca en passant par le quotidien AS, c’est toute l’Espagne qui s’arrête sur ce coup de sang du milieu de terrain uruguayen. Selon The Athletic et plusieurs sources espagnoles, le joueur de 24 ans aurait, en effet, complètement craqué après le match face au sous-marin jaune. Hors de lui, le Madrilène aurait ainsi attendu Alex Baena dans la zone des bus avant de le prendre à partie selon le club de Villarreal et l’entourage du milieu offensif espagnol.





Un précédent entre les deux hommes à l’origine de l’agression !



Pire encore, MD précise que Valverde a frappé Baena sur la pommette en ajoutant «répète moi ce que tu m’as dit sur mon fils», alors que ce dernier était avec son téléphone portable et qu’il ne s’attendait pas du tout à cette réaction. Mais comment expliquer un tel coup de sang ? Selon les dernières informations de Marca, la raison de ce conflit remonterait au match de Coupe du Roi, disputé en janvier dernier entre les deux clubs. «Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître», aurait alors lancé le joueur de Villarreal à Valverde qui, à l’époque, craignait de perdre son fils avec sa compagne.



D’après le quotidien espagnol, l’entourage de Valverde aurait d’ailleurs reconnu l’agression. De son côté, Baena nie, pour le moment, avoir tenu de tels propos. Une chose est sûre, cette affaire ne devrait pas en rester là puisque les Groguets disposeraient d’une vidéo de l’agression et son joueur envisagerait de se rendre au commissariat pour dénoncer les faits. Vous l’aurez compris, au-delà du titre de champion d’Espagne envolé, le Real Madrid va désormais devoir gérer un scandale. Un acte qui pourrait coûter très cher à Federico Valverde…