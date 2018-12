L'Estonie au secours du numérique béninois

Pour les Béninois, l'Estonie, à première vue, ne paie pas de mine. En décembre 2016, ils ont été surpris de voir leur président s'y rendre. A l'occasion de la visite de sa présidente, Patrice Talon a expliqué à la presse ce qu'il était allé faire à Tallinn, la capitale estonienne, il y a deux ans : « Moi j'ai un défaut, dit-il. Je cherche avec abnégation et passion l'expertise partout où elle se trouve. Et l'Estonie est un pays qui suscite l'admiration en matière de numérique. »



En effet, l'Estonie est le champion européen du numérique. Le pays a réussi l'exploit de passer du « tout papier » au « tout numérique ». Les Estoniens n'impriment plus rien depuis des années. Ils paient leurs impôts, votent ou surveillent leur santé en ligne.



L'ambition du Bénin est de réussir la même révolution numérique. Maximilien Kpodjedo est le directeur général de l'agence des services et systèmes d'information du Bénin. Pour lui, « le citoyen a le droit d'avoir accès au moyen de paiement, à la santé, de pouvoir demander et obtenir ses pièces d'Etat civil quand il en a besoin, où il en a besoin. Le seul moyen aujourd'hui qui permet de s'affranchir des contraintes physiques, c'est le numérique. »