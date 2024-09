L’Etat disposé à apporter « un soutien absolu » aux porteurs d’œuvres mémorielles de « qualité », selon Ousmane Sonko

L’Etat est disposé à assurer un « soutien absolu » aux producteurs sénégalais porteurs de projets d’œuvres mémorielles de « qualité », à l’image du film « 1776 : Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta » de Moe Sow, projeté mardi en avant-première, à Dakar, a affirmé mardi le Premier ministre, Ousmane Sonko.



« Nous pouvons assurer à tous les acteurs culturels sénégalais de notre soutien absolu tant qu’il s’agit d’aller vers le bon sens de la production qualitative, non pas pour divertir, mais pour enseigner », a soutenu le Premier ministre Ousmane Sonko.



Le chef du gouvernement qui a tenu à assister à cette séance de projection, a félicité et encouragé les producteurs du docu-fiction sur la vie et l’œuvre du natif de Bodé, une commune du département de Podor. Thierno Souleymane Baal a dirigé la révolution Torodo de 1776 au Fouta, dans le nord du Sénégal.



« Nous encourageons tous les producteurs sénégalais. C’est un élément important du programme du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’apporter un soutien dans la mesure de nos capacités, et même peut être au-delà au monde de la culture », a-t-il affirmé à l'APS.



Selon lui, « des documentaires sur les œuvres de tous nos grands hommes, nos résistants, révolutionnaires, chefs coutumiers, traditionnels et religieux, bien faits, pas trop longs, très captivants, doivent être produits et disséminés à travers le Sénégal et au-delà », se projette-t-il.



Il estime qu’il y a beaucoup à apprendre de Thierno Souleymane Baal. Selon lui, ‘’Des modèles comme ceux-là doivent être vivifiés, remontés à la surface, montrés à la jeunesse, et enseignés dans nos écoles depuis le bas âge’’. « C’est extrêmement important », insiste Ousmane Sonko.



Dans ce contexte, l’action politique du nouveau régime s’inscrit, entre autres, dans une quête et un devoir mémoriel, a-t-il souligné.



« C’est pourquoi nous parlons de célébrer Thiaroye 44, à réfléchir sur notre propre histoire racontée par nous-mêmes à tous points de vue. Les évènements heureux ou non, que ce soit la traite négrière, les grands empires de l’époque, les grands royaumes pour ce qu’il s’agit du Sénégal, la colonisation jusqu’à l’époque d’aujourd’hui », a-t-il déclaré.



Le massacre de Thiaroye est celui de tirailleurs africains de retour de la deuxième guerre mondiale tués en 1944 dans un camp militaire à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar en 1944. Leur seul tort étant d’avoir revendiqué le paiement de leur pécule.



« Nous avons des aïeuls qui ont été formidables à tous points de vue, il est important de les restaurer, de les enseigner, de les donner comme modèles et de nous inspirer de leur combat », a recommandé le Premier ministre.



Il estime qu’« un peuple qui ne connaît pas son histoire, qui ne peut pas être ancré à son histoire, remonter cela le plus longtemps possible et avoir la fierté de se reconnaître dans des aïeuls, des grands-pères est un peuple qui n’a pas d’avenir », poursuit-il.



Le haut représentant du chef de l’Etat, Aminata Touré ainsi que la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, entre autres personnalités, ont assisté à la projection du film de Moe Sow consacré à Thierno Souleymane Baal.