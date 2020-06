L'Etat du Sénégal n’a pas suffisamment soutenu Lamine Diack, d'après Jean Paul Dias

Le président du Bloc des Centristes Gaïndé (BCG), Jean Paul Diaz a affirmé que l’Etat du Sénégal n’a pas suffisamment soutenu Lamine Diack dans cette affaire de présumée corruption qui lui a valu une inculpation en France. Il soutient que le Sénégal devait prendre l’exemple du Rwanda et appliquer la loi du Talion pour faire reculer la justice française.



« C’est inacceptable. C’est injuste de la part du gouvernement du Sénégal qui ne l’a pas suffisamment soutenu. Le gouvernement devait taper sur la table au moment où l’affaire était au niveau du parquet, ces gens là auraient reculé. C’est également injuste de la part des autorités judiciaires françaises qui inculpé injustement un diplomates sénégalais », dira-t-il.



« On devait agir comme le Rwanda. Quand des officiels rwandais ont été inculpés par la justice française, le Rwanda a inculpé des officiels français. Et pour réparer leurs erreurs, ils ont reculé jusqu’à offrira au Rwanda la présidence de la francophonie », a expliqué Jean Paul Diaz dans l’émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche.