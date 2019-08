« L'Etat ne peut pas tout faire ni donner de l'emploi à tous les jeunes » (ministre)

En visite dans le département de Dagana, le ministre du Pétrole et des Énergies, Mamadou Makhtar Cissén a invité les jeunes à se lancer dans l'auto-emploi et à saisir toutes les potentialités que leur offre la vallée du fleuve, précisant que l'État ne peut pas tout faire ni donner de l'emploi à tous.



« Le contexte de l'économie sénégalaise aujourd'hui ne permet pas de produire assez d'emplois dans des entreprises pour les jeunes sénégalais qui sont majoritaires dans notre population. On ne peut pas être dans une zone comme la région naturelle du fleuve de façon générale, avec tous les potentiels qu'il y a dans cette région, de ne pas pouvoir développer une économie locale sur la base de l'autonomisation des groupes cibles », a soutenu M. Cissé révélant que cela est bien possible.



« L'État ne peut pas tout faire ni donner de l'emploi à tous les jeunes. Les jeunes devraient plutôt rester chez eux et développer leur terroir », a ajouté le ministre qui appelle les jeunes à s'investir dans des projets d'autonomie avec bien sûr l'appui et l'accompagnement de l'État et des responsables politiques.



Lui et sa délégation se sont rendus dans plusieurs localités dans les villages de Keur Mbaye 1 et 2 et d'Ariwélé pour y constater de visu les services offerts par le Programme National de Biogaz Domestique du Sénégal (PNB-SN).



L'un des objectifs visés à travers le Programme National de Biogaz Domestique du Sénégal c'est de développer et de disséminer les biodigesteurs sur toute l'étendue du territoire pour fournir aux ménages ruraux et péri-urbains une source d'énergie propre, tant pour la cuisson des aliments que pour l'éclairage, ainsi que l'énergie organique de bonne qualité. Ceci dans le but de soutenir leurs activités agricoles