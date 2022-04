L'Europe en folie après le tirage au sort de la Coupe du Monde (Revue de presse)

La France y croit dur comme fer



Hier soir s'est déroulé le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde 2022. On sait désormais à quoi nos Bleus devront s'attendre pour espérer rester sur le toit du monde. L'équipe de France hérite du groupe D avec le Danemark, la Tunisie et petit point d'interrogation concernant le 4ème membre de cette poule puisqu'il faudra attendre les barrages qui se joueront en juin prochain. Ce sera soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes unis. Pour le journal L'Equipe, Didier Deschamps a «une bonne étoile» qui veille sur lui. Car il faut le dire, c'est un «tirage clément pour les Bleus», comme le souligne d'ailleurs L'Est Républicain. C'est le sentiment général qui règne globalement chez tous les médias français. «Un premier tour abordable», écrit Le Progrès alors que La Provence placarde sur sa Une : «Deschamps peut sourire». Si aucun tirage n'est facile, la sélection tricolore peut être soulagée de ne pas être tombée dans une poule plus relevée.





L'Espagne prévient l'Allemagne



S'il faut vraiment déterminer un groupe de la mort pour ce tirage au sort des phases de poules, le groupe E a de sacrés arguments puisque l'Espagne a tiré le gros lot avec l'Allemagne ! Le Japon et la vainqueur du barrage entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande complètent cette poule. Pas de quoi déstabiliser la presse espagnole, qui prévient même son futur adversaire : «l'Allemagne a un problème», lance le quotidien AS. Pour Sport, c'est une «bombe mondiale». Dans le même ton, Mundo Deportivo placarde sur sa Une : «défi mondial». Visiblement, on n'est pas vraiment impressionné par la bande à Hansi Flick de l'autre côté des Pyréenées.



L'Angleterre fou de joie



Comme dans tous les tirages, il y a le groupe le plus difficile sur le papier et le plus facile. On peut clairement dire que l'Angleterre a eu le tirage de rêve. C'est d'ailleurs ce que placarde le Daily Mail sur sa Une : «le tirage de rêve de Gareth». La sélection des Three Lions est tombée dans le groupe B avec l'Iran, les Etats-Unis, et le vainqueur des barrages entre l'Ukraine, l'Ecosse et le Pays de Galles. Du côté du Sun, on pousse un ouf de soulagement. «C'est les Iraniens, hallelujah». Le Daily Star est plus mesuré : «il faut être heureux avec ça» peut-on lire. Attention à l'excès de confiance !