L'IAAF décide de maintenir la suspension des athlètes russes, malgré la décision du CIO de...

La Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a décidé, mardi 6 mars, de maintenir la suspension des athlètes russes en vigueur depuis novembre 2015, sur recommandation d’un groupe de travail antidopage.

Ce maintien de la suspension des athlètes russes intervient une semaine après la levée, par le Comité international olympique (CIO), de la suspension du Comité olympique russe (ROC), effective depuis décembre en raison du scandale de dopage institutionnalisé en Russie.



Ramifications jusqu’en France

Le système de dopage généralisé mis en cause avait été dévoilé le 3 décembre 2014 par une enquête de la chaîne de télévision allemande ARD. L’Agence mondiale antidopage (AMA) avait alors créé une commission indépendante pour enquêter sur le sujet.



Un an plus tard, l’ex-président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Lamine Diack, son conseiller juridique, Habib Cissé, et l’ancien responsable de la lutte antidopage de l’IAAF, Gabriel Dollé, étaient mis en examen par le Parquet national financier (PNF) en France, car soupçonnés d’avoir dissimulé des cas de dopage en échange d’argent.



Source : Le Monde