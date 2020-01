L'ICG met en garde contre une guerre par procuration dans l'est de la RDC

Le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda sont soupçonnés de soutenir différents groupes d'insurgés.



L'intensification de l'hostilité entre les pays voisins risque d'occasionner une instabilité similaire à celle qui a déchiré la région auparavant avec la guerre civile, affirme ICG dans son dernier rapport sur la sécurité dans la région.



Il existe de nombreux groupes armés dans l'est de la République Démocratique du Congo et le réseau d'alliances est complexe et en évolution.



Le rapport d'ICG indique que si les voisins de la RDC intensifient leur soutien à leurs groupes d'influence dans l'est du pays, cela pourrait conduire à une crise régionale.



Tout cela se joue dans les provinces orientales instables, où les attaques des milices et des groupes rebelles se multiplient.