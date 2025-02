L'IGE déployée, le Président Diomaye examine les exonérations fiscales

Depuis l'instauration du nouveau régime, l'Inspection générale d'État (IGE) a intensifié ses interventions dans diverses structures. Les premiers rapports commencent à être rendus publics, et les investigations menées sont approfondies, touchant quasiment tous les domaines.



Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a ainsi lancé une mission spécifique pour éclaircir plusieurs exonérations fiscales accordées au cours des dernières années. Ce dossier, particulièrement sensible, pourrait avoir des répercussions considérables, à l'instar de la mission portant sur la Direction du personnel de la Direction générale des impôts et domaines (DGID), en à croire Libération.