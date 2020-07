L’IGE épingle la DAGE du ministère de l’Enseignement supérieur sous Mary Teuw Niane

L’Inspection générale d’Etat (Ige) a épinglé la Direction de l'Administration générale et de l'Equipement (Dage) du ministère de l’Enseignement supérieur sous Mary Teuw Niane, dans un rapport sur des dossiers fictifs et a noté des manquements dans la gestion d’un compte bancaire irrégulièrement ouvert.



De l’exploitation des relevés des opérations du compte de dépôt du Fonds d’impulsion de la recherche scientifique et technique ouvert au Trésor, du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2016, plusieurs situation, non exhaustives, caractéristiques d’une utilisation inadéquates des ressources financières ont été constatées.



Il s’agit de l’acquisition en 2013 de fourniture de bureau et de carburant pour le ministère, respectivement, à hauteur de 14,928 milliards FCFA et 5 milliards FCFA, le règlement pour ce déplacement et la même année de la somme de 414.322 FCFA, au titre de la publication dans un quotidien d’information de deux avis d’insertion concernant des marchés publics, le paiement en 2014, de l’acquisition en 2015, de titres de voyage, pour une valeur de 10,600 millions FCFA de l’occasion du pèlerinage à la Mecque, l’émission en 2016, sans service fait ; d’un chèque de 8 millions FCFA au profit d’un organe de presse.



Selon les précisions apportées par le directeur l'Administration générale et de l'Equipement (Dage), il s’agissait d’un « prêt octroyé à la direction de la communication, sur instruction de l’autorité, pour compléter la subvention d’aide à la presse, destinée à ce groupe.



Par ailleurs, d’autres manquements ont été relevés dans la gestion du compte bancaire irrégulièrement ouvert au nom des fonds tel que le retrait non justifié de la somme de 15,245 milliards FCFA, le défaut d’identification de bénéficiaires de chèques, l’absence de justification, par le gérant du compte, de certains versements.