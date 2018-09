L’Inde s’apprêterait à acheter de nouveaux bâtiments de guerre russes

L'Inde achètera quatre nouvelles frégates russes du projet 11356 pour le compte de la marine indienne, relate The Economic Times.



Un accord ad hoc devrait être signé lors du sommet prévu en octobre prochain avec la participation de Vladimir Poutine, les parties examinant actuellement les derniers détails. Deux frégates seront assemblées dans un chantier naval indien à Goa, deux autres arriveront directement de Russie.



Le coût total du projet russo-indien dépasse les deux milliards de dollars, lit-on dans l'article, et le règlement pourrait bien s'effectuer selon le schéma «roupie-rouble», sans recours au dollar.



Les frégates russes 11356 sont capables de combattre des navires ennemis ainsi que des cibles aériennes, d'agir indépendamment ou en groupe. Elles sont équipées de systèmes de missiles, dont des Kalibr, de torpilles et de pièces d'artillerie А-190. En outre, une plate-forme pour des hélicoptères Ka-27 y est prévue.