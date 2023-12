L’Initiative "au Nom de la République et de la Démocratie" appelle à former un "large front panafricain contre les coups d’Etat "

Dans un contexte sous-régional et international marqué par la recrudescence des coups de force militaires, l'Initiative "au Nom de la République et de la Démocratie" appelle les forces démocratiques en Afrique à construire ensemble un vaste front panafricain pour combattre aux coups d’Etat anticonstitutionnels afin de garantir un Etat de droit.



« C’est dans ce climat apaisé que se poursuit le processus électoral, de la phase des parrainages à celle du dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel. L’Initiative « Au Nom de la République et de la Démocratie » salue, à nouveau, la maturité du peuple sénégalais et se félicite encore un fois de la fiabilité de notre système électoral qui donne à chaque composante de l'écosystème la liberté, en toute indépendance d'accomplir la fonction qui est la sienne », indique l'Initiative au Nom de la République et de la Démocratie dans une déclaration parvenue à PressAfrik.



Selon l’organisation, une « démocratie authentique s'exerce avec des acteurs respectueux de la République et de ses institutions, attachés à l'unité et à la cohésion nationale, soucieux de la paix civile et des libertés individuelles et collectives bien comprises qui vont nécessairement de pair avec un sens partagé des responsabilités, gage de la sécurité qui est le fondement de l'exercice de ces libertés ».



Évoluant de surcroît dans un contexte sous-régional et international marqué par la recrudescence des coups de force militaires contre des régimes démocratiquement élus et des conflits armés d'une rare violence au Proche Orient et au cœur de l'Europe, le « Sénégal qui marque son entrée dans le groupe restreint des pays pétroliers et gaziers doit rester une nation debout et vigilante pour assurer la veille sur la défense intransigeante de son intégrité, de son unité et de ses acquis, reconnus de tous, de pays résolument engagé, avec des atouts réels, dans la voie de la construction démocratique de son développement », a souligné l'Initiative au nom de la République et de la démocratie.



Dans le même ordre d'idées, l’organisation appelle les « forces démocratiques de la sous-région et du continent confrontés pour l'essentiel aux mêmes défis sécuritaires, acquises aux valeurs républicaines de stabilité et de paix civile à se donner la main pour construire ensemble un vaste front démocratique panafricain opposé aux coups de force anticonstitutionnels et pour un Etat de droit fondé sur l'expression libre de la volonté des peuples », lit-on dans le document.