L'Iran affirme avoir exécuté «l'un des plus importants espions» d'Israël

PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Un homme reconnu coupable d'espionnage et qualifié par l'Iran de «l'un des plus importants espions» d'Israël, ennemi juré de Téhéran, a été exécuté lundi à l'aube, selon la justice iranienne. C'est la première fois que les autorités iraniennes mentionnent le nom de l'individu, Bahman Choubi Asl. Le pouvoir judiciaire n'a pas fourni dans l'immédiat la date de son arrestation.
RFI

Lundi 29 Septembre 2025 - 10:35


