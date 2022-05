L'Iran annonce l'arrestation de deux «Européens»

Le ministère iranien des Renseignements a annoncé, mercredi 11 mai, l'arrestation de deux «Européens», accusés d'être venus en Iran pour «déstabiliser le pays», sans donner de détails sur la nationalité des détenus.



« Deux Européens, qui étaient entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société, ont été identifiés et arrêtés », a déclaré le ministère des Renseignements, dans un communiqué officiel, sans préciser la date des arrestations, ni où elles ont eu lieu, rapporte l'AFP.