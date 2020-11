L’OIM annonce avoir facilité le rapatriement de 24 migrants sénégalais bloqués en Algérie

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé avoir facilité le retour volontaire de 92 migrants bloqués pendant plusieurs mois en Algérie. Parmi eux, 24 migrants sénégalais, 5 gambiens et 63 guinéens.



« Ils ont été tous accueillis et pris en charge à leur arrivée avant de rejoindre leurs familles respectives. Ces mouvements ont été organisés dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration des migrants sous l’initiative conjointe Ue-Oim », a informé l'organisation.