L’OL est fou de rage contre l’arbitrage après la défaite à Rennes

L’Olympique Lyonnais s’est sabordé. Dimanche soir, au Roazhon Park, les hommes de Paulo Fonseca pensaient pourtant tenir une quatrième victoire en autant de matches. En maîtrise durant la quasi-totalité de la rencontre et idéalement lancé par Corentin Tolisso, buteur de la tête en première période, l’OL a sombré à un quart d’heure du terme. Plombé par l’expulsion de Tyler Morton, auteur d’un geste assez incompréhensible, le club rhodanien a finalement chuté face au réalisme des Rennais. Anthony Rouault, auteur de l’égalisation, et Mohamed Kader Meïté, fort d’un doublé express dans le temps additionnel, ont ainsi permis au SRFC d’empocher les trois points pour remonter au 6e rang.



Ruddy Buquet et la VAR font polémique

Oui, mais voilà, si ce scénario a logiquement de quoi laisser des regrets amers aux visiteurs, l’arbitrage a, lui, rapidement été pointé du doigt par les pensionnaires du Groupama Stadium. La raison principale ? Cette énorme semelle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah non sanctionnée en première période. Alors que le score était de 1 but à 0, le Rennais frôlait, en effet, la correctionnelle, mais la VAR n’interpellait finalement pas Ruddy Buquet. De quoi rendre folle la direction de l’OL. «Il y a eu un fait de jeu important en première mi-temps sur Khalis Merah. La faute pour moi est flagrante», rappelait ainsi Mathieu Louis-Jean, le directeur du recrutement de l’OL, au coup de sifflet final.



Et de poursuivre : «il y a une incompréhension sur la cohérence de l’arbitrage, bien sûr. C’est extrêmement dommageable parce que le joueur qui aurait dû être expulsé marque le premier but. On a l’impression que les mêmes actions se répètent. C’est une incompréhension totale sur ce fait de jeu». Une frustration d’autant plus grande que Tyler Morton, lui, n’échappait pas au carton rouge, et ce malgré un geste (certes évitable) beaucoup moins dangereux. «Si on expulse Tyler Morton, je ne vois pas comment on ne peut expulser Rouault et Rennes doit jouer 70 minutes à dix contre onze. Encore une fois, cohérence de l’arbitrage, on ne comprend pas. On n’a pas d’explication. On essaye d’en avoir. La VAR, qu’est-ce qu’elle fait ? C’est Mme Frappart qui était à la VAR, comment elle peut ne pas appeler M. Buquet ? On veut avoir des explications. Ce sont des situations qui se répètent. On ne veut pas devenir parano, mais encore une fois aujourd’hui, ce fait de jeu conditionne aussi notre défaite», ajoutait MLJ.



L’OL ne digère pas !

Furieux, le dirigeant lyonnais concluait alors son propos en pointant du doigt la gestion du VAR, bien trop laxiste à son goût : «M. Buquet ne sait pas, ça veut dire que probablement la VAR ne l’a pas appelé et ça c’est un problème. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il peut lui casser la jambe. On nous répète qu’on est là pour protéger l’intégrité des joueurs, mais là-dessus c’est flagrant. Il fallait quoi ? Qu’on lui casse la jambe ? Quand on voit l’expulsion derrière de Tyler, bien sûr, c’est une faute, mais est-ce que ça vaut plus un rouge que sur Khalis Merah ?» Interrogé, à son tour, au micro de Ligue 1+, le défenseur central Clinton Mata affichait lui aussi son incompréhension. «Je ne veux pas trouver d’excuse, mais je veux juste crier haut et fort que si tu mets rouge sur Morton sur cette action, en première période, tu dois mettre 10.000 fois rouge ! Sur l’action sur Khalis Merah par exemple. Et tu ne vas même pas voir le VAR !»