L'OM, Bordeaux et Metz rêvent de Michaël Cuisance

Arrivé à la surprise générale au Bayern Munich en août dernier en provenance du Borussia Mönchengladbach, Michaël Cuisance a mis quelques mois à s’adapter à la dimension du club bavarois. Mais depuis la fin du confinement, le natif de Strasbourg s'est installé dans cette équipe du Bayern, profitant notamment des blessures de Thiago Alcantara et de Corentin Tolisso pour entrer dans la rotation au milieu de terrain.



Titulaire lors de deux des trois derniers matches du club bavarois (8 apparitions au total en Bundesliga cette saison), l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach est très apprécié en interne que ce soit par les joueurs qui ne tarissent pas d’éloges à son égard ou le staff technique à commencer par le coach Hansi Flick. S'il reste focus sur la fin de saison du Bayern (il reste encore une journée de championnat à jouer, la finale de la Coupe d’Allemagne et pourquoi pas la Ligue des Champions) et n'entend pas écouter ce qu'il se passe ailleurs, il n'empêche que son profil très polyvalent (Cuisance est capable d'évoluer devant la défense, en relayeur, en meneur de jeu et même en ailier, comme face à Fribourg) continue d'intéresser... en France.



L’OM, Bordeaux et Metz sur le coup

Selon nos informations, le milieu de terrain français de 20 ans est toujours suivi par l'Olympique de Marseille. Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque le club phocéen suit l'international U20 (13 sélections, 2 buts) depuis près d’un an, mais qui reste toujours d'actualité. La possibilité de récupérer en prêt l’une des grandes promesses du football français au milieu de terrain pourrait être une opportunité idéale pour l’OM, qui ne va pas disposer de moyens incroyables cet été et qui cherche un renfort de choix à moindre coût.



Le FC Metz, qui avait fait une approche concrète cet hiver au Bayern comme Toulouse, est toujours aussi très intéressé à l’idée d’installer le milieu bavarois au milieu de terrain. Enfin, un dernier courtisan français vient de rajouter à la liste, Bordeaux. Le club au scapulaire n’a pas de moyens et cherche un milieu de terrain en vue de remplacer Youssef Aït Bennasser et peut-être aussi Otavio. Le club coaché par Paulo Sousa ne serait pas contre l’arrivée là encore en prêt d’un joueur du calibre du numéro 11 du Bayern Munich. Reste qu’il faudra sans doute attendre la fin de saison du Bayern et surtout le futur recrutement au milieu de terrain du FC Hollywood pour en savoir plus sur la possibilité ou non de voir le gaucher Michaël Cuisance débarquer en prêt en Ligue 1.