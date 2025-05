L'OMS alerte sur la baisse de l'espérance de vie dans le monde

L'OMS a publié son Rapport statistique sur la santé dans le monde 2025, qui révèle les répercussions plus profondes de la pandémie de COVID-19 sur la perte de vies humaines, la longévité, la santé et le bien-être en général.



L'augmentation des niveaux d'anxiété et de dépression liée au COVID-19 a réduit l'espérance de vie en bonne santé de 6 semaines, effaçant ainsi la plupart des gains réalisés grâce à la baisse de la mortalité due aux maladies non transmissibles (MNT) au cours de la même période.



Le rapport résume également les données mondiales sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du triple milliard de l'OMS, révélant les effets non seulement du choc de la pandémie, mais aussi d'une tendance plus longue au ralentissement des progrès, amorcée avant la pandémie et suivie d'une reprise plus lente depuis lors. L'OMS avertit que les progrès globaux sont menacés et qu'une action mondiale urgente est nécessaire pour se remettre sur la bonne voie.



Le rapport sur les statistiques sanitaires mondiales 2025 fait état de progrès mitigés dans la réalisation des objectifs de l'OMS concernant le triple milliard. Selon les estimations, 1,4 milliard de personnes supplémentaires vivaient en meilleure santé à la fin de 2024, dépassant ainsi l'objectif d'un milliard.