L’ONPL confirme et dénonce des cas de "tortures" des manifestants et détenus au Sénégal

L’Observateur national des lieux de privation de libertés confirme dans un communiqué des cas de tortures et mauvais traitements des manifestants et autres détenus au Sénégal.



Suite aux récentes manifestations publiques, l'Observateur national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), fidèle à sa mission de prévention de la torture et des pratiques assimilées, a dépêché des « équipes d'observateurs dans différents lieux de privation de liberté pour s'enquérir des conditions de détention et de prise en charge des personnes interpellées », lit-on dans un communiqué de l’ONPL signé par l’Observateur national Madiaw Diaw.



Au cours de ces missions, des « personnes interpellées à Diourbel, Mbacké, Dakar, Bignona et Ziguinchor ont allégué avoir été victimes de mauvais traitements infligés à bord de véhicules de transfèrement et dans des locaux de garde à vue », informe le document.



En effet, lors de leurs « visites à la Maison d'arrêt de Rebeuss et de Ziguinchor, les observateurs ont relevé des cas de mauvais traitements sur certains détenus ».



Fort de ces constatations, l'ONPL exhorte les « forces de défense et de sécurité, dans le cadre de leur mission régalienne, de veiller en toutes circonstances, conformément aux engagements internationaux souscrits par l'Etat du Sénégal, au respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes interpellées », peut-on dans le communiqué.