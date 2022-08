L'ONU confirme des attaques de l'armée rwandaise en RDC

L'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), directement et en soutien à des groupes armés, depuis novembre 2021, selon un rapport d'experts missionnés par les Nations unies consulté jeudi par l'AFP.



L'armée rwandaise a «lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des Forces armées congolaises» depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022, selon ce rapport transmis au Conseil de sécurité.