L'ONU lance un appel à de nouveaux fonds pour faire face au Covid-19

Cet appel de fonds vient appuyer celui de mars dernier à hauteur de 2 milliards de dollars inscrit dans le plan de réponse humanitaire mondial



Selon l'ONU, le pic de la pandémie du Covid-19 est attendu dans les trois à six mois à venir dans les pays les plus pauvres du monde.



9 pays dont 7 africains notamment le Benin, Djibouti, le Liberia, le Mozambique, la Sierra Leone, le Togo et le Zimbabwe ont été ajoutés à la liste des pays "vulnérables".



Un responsable onusien a déclaré que les fonds recueillis permettront de lancer des campagnes d'information , de fournir des points de lavage de mains, d'acheter de l'équipement médical pour tester et soigner les malades et d'établir des ponts aériens humanitaires entre les continents affectés.



L'ONU a précisé que le nouvel appel à contribution avait aussi pour objectif de développer de nouveaux programmes pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire qui se développe en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19.



Mark Lowcock, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les Affaires humanitaires qui estime que l'impact du coronavirus se fera sentir dans les pays les plus pauvres avertit que "Si rien n'est fait maintenant, il faudra se préparer à une augmentation significative des conflits, de la faim et de la pauvreté".