L'ONU veut sanctionner ceux qui sont contre la paix au Mali

La France et les Etats-Unis en ont fait l'annonce mercredi lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le Mali.



L'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre explique que les retards dans l'application de l'accord de paix de 2015 conduisent l'ONU à devoir aller plus loin.



Amy Tachco, diplomate américaine, souligne que l'ONU souhaite travailler avec ses partenaires pour identifier les responsables du retard dans l'application des accords de paix au Mali.



Ce sera dans le but de prendre les mesures qui s'imposent" en évoquant la perspective de sanctions.



GSIM revendique les attentats du Mali