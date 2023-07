L'Otan se réunit à Vilnius, l'Ukraine réclame des garanties

Jens Stoltenberg promet un message "clair" et "positif" pour l'Ukraine

Les dirigeants des pays membres de l'Otan réunis en sommet à Vilnius vont envoyer un message "clair" et "positif" à l'Ukraine dans la perspective d'une adhésion à l'Alliance atlantique, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg.



"Nous allons envoyer un message clair, un message positif sur la voie à suivre. Le texte du communiqué sera rendu public dans les heures qui viennent", a déclaré le responsable norvégien au premier jour du sommet des 31 dirigeants des pays de cette alliance militaire.



Paris espère une adhésion rapide de la Suède à l'Otan

La cheffe de la diplomatie française a salué le feu vert donné par le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'entrée de la Suède dans l'Otan, espérant un processus rapide à la veille d'un sommet de l'organisation.



"Je salue l'annonce par la Turquie de son intention de ratifier le protocole d'adhésion de la Suède à l'Otan et souhaite que cela intervienne au plus vite", a déclaré Catherine Colonna dans un tweet lundi soir.



Jusqu'ici réticente, la Turquie a accepté lundi de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède au Parlement turc "dès que possible", s'est réjoui le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, depuis Vilnius.



La Suède et la Finlande avaient annoncé en mai 2022, dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine, leur candidature à l'Otan. Après des décennies de neutralité, puis de non-alignement militaire depuis la fin de la Guerre froide, les deux pays nordiques ont jugé caduc l'équilibre sécuritaire né de la chute de l'URSS, rendant indispensable à leurs yeux de bénéficier du pacte de protection mutuelle qu'offre l'Alliance.



L'Otan est réunie pour deux jours à Vilnius pour afficher son unité, près d'un an et demi après le début de l'offensive russe en Ukraine.



Un port céréalier de la région d'Odessa visé par des drones russes

La Russie a lancé 28 drones explosifs sur l'Ukraine pendant la nuit, visant notamment un port dans la région d'Odessa, zone clé pour l'accord céréalier, ont indiqué les autorités ukrainiennes.



"Un terminal céréalier dans un port de la région d'Odessa" a été visé par cette attaque, a indiqué le gouverneur régional Oleg Kiper. La défense aérienne ukrainienne a abattu 26 de ces drones kamikazes sur un total de 28, a de son côté assuré l'armée de l'air.



La ratification de la Hongrie pour que la Suède adhère à l'Otan "n'est plus qu'une question technique", selon le chef de la diplomatie hongroise

La Hongrie, qui n'a pas encore ratifié l'adhésion de la Suède à l'Otan, a donné un signal positif, au lendemain de l'accord donné par la Turquie.



"Notre position est claire : le gouvernement soutient l'accession de Stockholm à l'Alliance atlantique. (...) L'achèvement du processus de ratification n'est maintenant plus qu'une question technique", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, sur son compte Facebook, avant de décoller pour le sommet de l'Otan à Vilnius.



L'Otan va tracer une "voie de réformes" pour l'Ukraine afin qu'elle puisse rejoindre l'Alliance atlantique, mais sans "calendrier", a affirmé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.



"Une voie de réformes pour l'Ukraine" sera tracée mais "je ne peux pas donner de calendrier", a-t-il déclaré à des journalistes au sommet de l'Otan à Vilnius. Il a aussi annoncé une rencontre mercredi entre le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.



Une attaque de drones russes sur Kiev cause des dommages mineurs, selon les autorités locales

La Russie a attaqué Kiev lors d'une attaque de drones dans la nuit, causant des dommages mineurs, ont déclaré les autorités, alors que les dirigeants de l'Otan se préparent à un sommet axé sur le soutien à l'Ukraine contre l'invasion de Moscou.



"L'ennemi a attaqué Kiev depuis les airs pour la deuxième fois ce mois-ci", a déclaré l'administration militaire de Kiev sur son compte Telegram.



La Russie a utilisé des drones explosifs Shahed de fabrication iranienne lancés depuis le Sud, probablement depuis la région russe de Krasnodar.



"Toutes les cibles aériennes détectées se déplaçant en direction de Kiev ont été détruites par les forces et les moyens de notre défense aérienne", a ajouté l'administration militaire, sans préciser le nombre de drones abattus.



Le ministère ukrainien de l'Intérieur a déclaré que des débris de drones avaient été localisés dans un lieu non divulgué de la région de Kiev. "Des fenêtres et des dépendances de maisons privées ont été endommagées", a déclaré le ministère, ajoutant qu'il n'y avait pas d'informations immédiates sur les victimes.



Kiev, qui avait été relativement épargnée par les attaques depuis le début de l'année, a dû faire face à de fréquents raids aériens nocturnes en mai. Selon Sergiy Bratchuk, de l'administration locale, la ville portuaire d'Odessa, dans l'ouest du pays, a également été la cible d'une attaque de drone au cours de la nuit.



Des alertes aériennes ont également été signalées dans les régions de Mykolaïv, Kherson, Kirovograd, Poltava, Sumy et Kharkiv.



L'Otan se réunit à Vilnius, l'Ukraine réclame des garanties

Les dirigeants des pays de l'Otan se réunissent mardi lors d'un sommet crucial en Lituanie, aux portes de la Russie, afin d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, qui poursuit une difficile contre-offensive face à Moscou et attend des engagements sur une future adhésion.



La réunion des 31 dirigeants des pays de l'Alliance se tient mardi et mercredi à Vilnius, à quelque 35 km de la frontière avec la Biélorussie, alliée de Moscou, et non loin de l'enclave russe de Kaliningrad, sous la protection notamment d'avions Rafale français et de batteries de missiles Patriot déployées par l'Allemagne.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu lors de ce sommet, a réclamé un "signal clair" de la part des Occidentaux sur les perspectives d'adhésion de son pays. "L'Ukraine mérite de faire partie de l'Alliance. Pas maintenant car maintenant, c'est la guerre, mais nous avons besoin d'un signal clair et ce signal est nécessaire dès maintenant", a insisté Volodymyr Zelensky dans un message sur Telegram.



Tous les pays membres reconnaissent que cette perspective n'est pas envisageable tant que la guerre dure. Elle serait de fait synonyme de conflit mondial : l'article 5 de l'Alliance stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres.



Mais le débat entre Alliés se corse quand il faut formuler cette promesse d'adhésion. Kiev "a sa place" dans l'Alliance ? Kiev doit avoir "une voie" vers l'adhésion quand "les conditions seront réunies" ? Depuis des semaines, les diplomates cherchent la formule subtile qui contentera tout le monde, y compris Kiev.



L'essentiel du 10 juillet

Kiev a affirmé lundi avoir capturé des positions clés en hauteur autour de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, lui permettant de menacer les troupes russes dans la ville. Par ailleurs, quatre personnes ont été tuées dans un bombardement russe sur un centre de distribution d'aide humanitaire à Orikhiv, dans le centre du pays, selon le gouverneur régional. Enfin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son accord à l'adhésion de la Suède à l'Otan, qu'il bloquait depuis plus d'un an, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, saluant une "journée historique".