L'Ouganda condamné à verser 325 millions de dollars à la RD Congo

Le bilan humain du cyclone Batsirai à Madagascar s'est alourdi à 92 morts, et pourrait encore s'aggraver alors que certains villages dans les zones les plus touchées restent coupés du monde.



L'affaire avait ému la République du Congo le mois dernier : le procès de plusieurs policiers et civils accusés d'actes de torture à la vue de tous et ayant causé la mort de deux jeunes hommes selon la société civile s'est terminé ce mercredi. Au terme des cinq jours d'audience, cinq d'entre eux ont été condamnés à de la prison ferme. Les précisions à Brazzaville de Rosie Pioth.



Au Nigeria, des milliers de civils sont priés de quitter les camps de déplacés dans lesquels ils avaient trouvé refuge. Ils ont fui leurs maisons et leurs villages, cible d'attaques jihadistes. Mais les autorités ont l'intention de fermer ces campements d'ici 2026.



Enfin le prix Francophone de l'innovation dans les médias a récompensé la journaliste tunisienne, Raouia Kheder, qui décroche le deuxième prix. Elle veut vulgariser le format du podcast en avec sa plateforme Tunisia Podcast. France Médias Monde, Reporters sans Frontières et l'Organisation de la Francophonie sont partenaires de ce prix