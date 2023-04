L'UE s'opposera "à tout abus" de la Russie lors de sa présidence à l'ONU

l'Ukraine a repoussé il y a un an "la plus grande force contre l'humanité" qu'il soit, estime Volodymyr Zelensky

L'Ukraine a repoussé il y a un an près de Kiev "la plus grande force contre l'humanité" qu'il soit, a affirmé dimanche le président ukrainien, un an jour pour jour après la découverte de corps de civils à Boutcha, ville devenue symbole des atrocités commises par les Russes.



"Peuple ukrainien ! Vous avez arrêté la plus grande force contre l'humanité de notre temps. Vous avez arrêté une force qui méprise et qui veut détruire tout ce qui a de l'importance pour les gens", a-t-il salué sur Telegram, accompagnant son message de photos de la libération de la région il y a un an.

L'Ukraine "continuera la lutte pour son indépendance", assure le commandant en chef de l'armée

L'Ukraine "continuera la lutte pour son indépendance", a affirmé dimanche le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, un an jour pour jour après la découverte de corps de civils dans la ville de Boutcha, en banlieue de Kiev, après le retrait russe de la région.



Le 2 avril 2022, des journalistes de l'AFP avaient vu à Boutcha les cadavres de vingt hommes en civil, dont l'un avait les mains liées dans le dos, en plus de carcasses calcinées de véhicules et des maisons détruites.



Ces scènes ont choqué dans le monde entier, Kiev et les Occidentaux dénonçant à maintes reprises des exécutions sommaires de civils et des crimes de guerre. Depuis, Boutcha est devenue un symbole "des atrocités" imputées aux troupes de Moscou pendant leur occupation de la région.

L’UE s'opposera "à tout abus" de la Russie lors de sa présidence au Conseil de sécurité de l’ONU

L'Union européenne "s'opposera à tout abus" par la Russie de la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, a affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur Twitter. "L'arrivée de la Russie à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU est digne d'un poisson d'avril", a-t-il commenté.



"Bien qu'elle soit membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne cesse de violer l'essence même du cadre juridique de l'ONU", a-t-il dénoncé.



La Russie a pris samedi la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, et ce pour tout le mois d'avril et Moscou a annoncé que sa délégation serait dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

En Bulgarie, la guerre en Ukraine au cœur des élections législatives

Pour la cinquième fois en deux ans, un record dans l'UE, des Bulgares à bout de patience ont commencé à voter dimanche afin d'élire leur Parlement, dans un pays tiraillé face à la guerre en Ukraine.



Loin des espoirs nés de la vague de manifestations anticorruption de l'été 2020, ce pays de 6,5 millions d'habitants, le plus pauvre de l'Union européenne, s'enfonce dans la crise. Depuis la chute de l'ex-Premier ministre conservateur Boïko Borissov après une décennie au pouvoir, les différents partis peinent à s'entendre pour bâtir une coalition et les gouvernements intérimaires se succèdent. Un marasme accentué par le conflit en Ukraine dans une société historiquement et culturellement proche de Moscou, qui se déchire sur l'aide à apporter à Kiev.



Plus de 260 athlètes ukrainiens morts depuis le début du conflit

Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports ukrainien, Vadym Huttsait, 262 athlètes ukrainiens sont morts en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.



Ce chiffre a été avancé lors de sa rencontre samedi avec le président de la Fédération internationale de gymnastique, Morinari Watanabe. Selon Vadym Huttsait, 363 installations sportives ont été détruites en Ukraine depuis le début du conflit.



Le Wall Street Journal demande la libération immédiate de son journaliste détenu en Russie

Le Wall Street Journal a demandé samedi la libération immédiate d'Evan Gershkovich, correspondant du journal à Moscou arrêté la semaine dernière par le Service de sécurité fédéral russe (FSB) pour suspicion d'espionnage.



"Le cas d'Evan Gershkovich est un dangereux affront à la liberté de la presse et devrait susciter l'indignation des peuples et des gouvernements à travers le monde", a écrit le Wall Street Journal dans un communiqué publié sur Twitter.



Volodymyr Zelensky dénonce la "faillite" des Nations unies

Volodymyr Zelensky, a dénoncé samedi la "faillite" des Nations unies, où la Russie a pris la présidence du Conseil de sécurité pour le mois d’avril, en vertu de la règle de la présidence tournante.



Macron et Zelensky discutent des efforts à mener pour "un sommet de la paix"

Le président français a évoqué avec son homologue ukrainien "les efforts diplomatiques à mener pour organiser un sommet sur la paix", lors d'une conversation téléphonique.



Les deux chefs d'État ont fait "un point sur la situation militaire en Ukraine" et Emmanuel Macron "a réitéré son soutien à l'Ukraine pour mettre un terme à l'agression russe", a indiqué la présidence française dans un communiqué.



