L’UEFA dévoile les nommés pour les trophées de joueur et entraineur de l’année

Alors que le marché des transferts bat son plein, l’heure est aux récompenses ! En effet, l’UEFA vient de communiquer la liste des trois joueurs nommés pour le titre de joueur de la saison 2022-2023.





Sans surprise, on retrouve deux joueurs de Manchester City : Kévin de Bruyne et Erling Haaland. Principal atout de Pep Guardiola dans l’entrejeu mancunien, le Belge a grandement participé au succès des Skyblues sur la scène européenne et nationale et se retrouve pour la seconde année consécutive parmi les trois prétendants à cette distinction.





À ses côtés, le Norvégien a également été l’un des protagonistes du triplé coupe-championnat-C1 la saison dernière et a d’ailleurs terminé à la première place du classement des buteurs en Premier League pour sa première saison en Angleterre (33 buts).





Enfin, l’actuel joueur de l’Inter Miami et septuple Ballon d’Or Lionel Messi, auteur de 16 buts en 32 apparitions avec le PSG la saison dernière et également vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine, tentera de leur voler la vedette.





Le nom de l’heureux élu sera révélé à l’occasion du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, le 31 août prochain. En parallèle, l’UEFA a révélé le nom des trois finalistes pour le titre de meilleur entraîneur de la saison : Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Milan) et enfin Luciano Spalletti, sacré avec le Napoli en Serie A.