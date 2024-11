L'Ukraine a utilisé des missiles britanniques longue portée Storm Shadow en Russie, selon des médias

Ce n'est pas la première fois qu'ils sont utilisés dans cette guerre, puisqu'ils ont été fournis dès mai 2023 à Kiev et déjà lancés en territoire occupé comme à Zaporijjia, à Kherson, sur la flotte russe en mer Noire ou encore en Crimée, notamment sur le pont dont la Russie se sert pour approvisionner ses troupes en territoire occupé.



Mais c'est la première fois que les missiles Storm Shadow sont utilisés sur le territoire russe. Plusieurs missiles Storm Shadow, qui ont une portée de plus de 250 km, ont été lancés sur au moins une cible militaire russe, rapporte le Financial Times, citant trois sources anonymes, dont un responsable occidental informé de la frappe. Ni Kiev, ni Londres n'ont pour l'heure confirmé ces informations. Le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi avoir abattu « deux missiles de croisière "Storm Shadow" de fabrication britannique » tirés par l'Ukraine et qui visaient son territoire, sans préciser le lieu ni le moment de cette interception.



Cette attaque a eu lieu après l'aval de Londres et survient au lendemain de l’autorisation de Joe Biden d’utiliser des missiles longue portée contre la Russie. Ainsi, l’Ukraine peut viser avec plus de facilité des cibles militaires uniquement, contrairement à la Russie qui terrorise la population ukrainienne avec des attaques aériennes quotidiennes.



Cela permet aussi d'affaiblir la logistique russe en détruisant notamment des sites de concentration de personnel militaire et d'équipement, des dépôts de munitions, missiles et bombes à un moment où l'Ukraine, comme la Russie, ont besoin d'enregistrer des succès sur le terrain. « Ce n’est pas avec quelques centaines de missiles que la guerre se retournera, mais ça permettra de faire beaucoup de dégâts à l’armée russe et c’est ça que veulent les Ukrainiens avant qu’on les oblige à aller sur la table des négociations », explique Guillaume Ancel, ancien officier français et chroniqueur, auteur du blog Ne pas subir.