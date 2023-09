L'Ukraine revendique la libération de 7 km2 de territoire au cours de la semaine écoulée

L'Ukraine a revendiqué, lundi 18 septembre, la libération de 7 km2 dans l'Est et le Sud occupés par l'armée russe, de petites avancées que Kiev espère tôt ou tard convertir en percée des lignes adversaires, après plus de trois mois de contre-offensive. La vice-ministre de la Défense Ganna Maliar a indiqué que les forces ukrainiennes avaient repris 2 km2 la semaine passée dans la zone de Bakhmout, notamment les villages d'Andriïvka et Klichtchiïvka. Dans le Sud, elles ont repris 5,2 km2. Au total, depuis le lancement de la contre-offensive, Kiev dit avoir repris 51 km2 aux abords de Bakhmout, et 261,7 km2 dans la partie méridionale du front, relate l'AFP.