L’Unicef explique ​le contexte de la photo virale entre Messi et le "bébé" Yamal, à deux jours de la finale du Mondial

À deux jours de la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’Espagne de Lamine Yamal à l’Argentine de Lionel Messi, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a apporté des précisions sur les photos montrant Lionel Messi donnant un bain à un bébé, devenu la jeune star espagnole Lamine Yamal. Face à leur large diffusion sur les réseaux sociaux, l’UNICEF a confirmé que les clichés sont authentiques et qu'ils remontent à plus de 18 ans et qu’ils ont été réalisés dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds en faveur des enfants.



Selon l’organisation, à l’époque, Lionel Messi participait à une séance photo organisée avec le FC Barcelone et l’UNICEF et que la famille de Lamine Yamal a été sélectionnée pour participer à cette initiative caritative. « Oui, les photos sont bien réelles. Il y a plus de 18 ans, un bébé nommé Lamine Yamal et sa mère, Sheila, ont rencontré Lionel Messi lors d’une séance photo organisée dans le cadre d’une collecte de fonds pour l’UNICEF », a déclaré UNICEF sur sa page facebook.



Près de vingt ans après cette rencontre, Lionel Messi et Lamine Yamal se retrouvent aujourd'hui sous les couleurs de l'UNICEF. Tous deux sont Ambassadeurs de bonne volonté de l'organisation et utilisent leur notoriété pour défendre les droits des enfants à travers le monde.



L’organisation a souligné que leur engagement dépasse le cadre sportif. « Aujourd’hui, leurs réalisations sur le terrain inspirent des millions de personnes. En dehors du terrain, Lionel Messi et Lamine Yamal mettent leur voix et leurs plateformes en tant qu’ambassadeurs de bonne volonté de l’UNICEF pour soutenir et défendre les enfants du monde entier », a-t-elle indiqué.



L’UNICEF a rappelé que leur mission commune est de défendre les droits des enfants partout dans le monde. « Leur objectif ? Que chaque enfant survive, prospère et réalise son potentiel. Nous sommes fiers d’avoir ces enfants dans notre équipe », a conclu l’organisation.