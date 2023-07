L’Union africaine condamne fermement la tentative de coup d’Etat au Niger

L'Union africaine (UA) a condamné ce mercredi la tentative de coup d’Etat au Niger, où le président Mohamed Bazoum est retenu par des membres de la garde présidentielle. Le président de la Commission de l’Union africaine appelle au « retour immédiat et sans conditions des militaires félons à leurs casernes ».





Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, « condamne fermement de tels agissements de la part de militaires agissant en totale trahison de leur devoir républicain, leur demandant de cesser immédiatement cette inacceptable entreprise », peut-on lire dans un communiqué.





Moussa Faki appelle le « peuple nigérien, tous ses frères en Afrique, en particulier la CEDEAO, et dans le monde, de joindre leurs voix pour une condamnation unanime d'une telle tentative et pour un retour immédiat et sans conditions des militaires félons à leurs casernes ».