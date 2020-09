L'acteur Roger Carel, légende du doublage, est mort à 93 ans

L'acteur Roger Carel, comédien et légende du doublage francophone, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessin animé dont Astérix et Mickey, est décédé à l'âge de 93 ans, a-t-on appris vendredi auprès de son fils.



L'acteur est mort le 11 septembre et a été inhumé jeudi dans la plus stricte intimité à Villejésus (Charente), a précisé à l'AFP son fils Nicolas, confirmant une information du Parisien.



Né Roger Bancharel le 14 août 1927, Roger Carel a prêté sa voix à de nombreux acteurs et personnages de dessin animé, de Jerry Lewis à Peter Sellers, en passant par Astérix, le droïde C-3PO de "Star Wars", Winnie l'ourson ou Alf.



Il fait ses premières armes au théâtre et dans les feuilletons radiophoniques où sa voix singulière au ton malicieux, qu'il transforme à volonté, le rend rapidement célèbre.



Ses capacités vocales qui lui permettent d'interpréter plusieurs personnages dans une même oeuvre, lui ouvrent la porte des premiers studios de dessins animés.



Signe de son succès, il est régulièrement enrôlé pour la voix française de Mickey mais aussi celle du serpent Kaa dans "Le Livre de la Jungle", avant Winnie l'ourson, Kermit la grenouille, le chat d'"Alice au pays des merveilles", Benny Hill ou encore Hercule Poirot.



En 1975, Disney lui confie même la voix du personnage de Jiminy Cricket dans un nouveau doublage de "Pinocchio" d'Hamilton Luske et Ben Sharpsteen.



Roger Carel doublera aussi des acteurs de renoms dont Charlie Chaplin dans "Le Dictateur", Jack Lemmon et Peter Ustinov. En 2012, le comédien reçoit le prestigieux prix Henri-Langlois dans catégorie doublage.