L’administrateur du Pastef Biram Souleye Diop placé en garde à vue

L’administrateur du Pastef, Birame Souleye Diop a été finalement placé en garde à vue ce vendredi après une audition à la Division des investigations criminelles.



Le lieutenant d’Ousmane Sonko s’est rendu ce vendredi à la DIC, en compagnie de ses avocats, Me Djibril Diagne et Me Abdoulaye Tall.



Son épouse a été arrêtée depuis le 15 février dernier a été déférée au parquet ce vendredi après-midi en compagnie du Coordonnateur de Pastef Dakar Abass Fall et de trois autres personnes dont Fatima Mbengue, membre du mouvement Frapp France Dégage. Ils sont poursuivis pour « diffusion de fausses nouvelles, diffusion de messages contraires aux bonnes mœurs ».