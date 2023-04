L'administratrice du groupe Facebook les « Néné Touti » en garde à vue

Le groupe Facebook « Top cas » devenu « Néné Touti » est à bord de l’explosion. La Division de lutte contre la cybercriminalité (DSC) qui a ouvert une enquête suite 8 plaintes déposés par différentes personnes pour « collecte illicite, diffusion de données personnelles, diffamation », est tombé sur un profile du nom de « Oumy Khaïry ». Ledit compte relié à un numéro de téléphone appartient en réalité à la dame Fatou Diop plus connue sous le nom de Kiné Anna Diop.



Cette dernière qui vit à Brescia, a été cueillie aux HLM 4 (Dakar) alors qu’elle était revenue au Sénégal pour les obsèques de sa mère. Auditionnée, elle passe aux aveux. En effet, elle a reconnu être l’administratrice principale des «Néné Touti » encore appelé des « caweuses », ainsi que l’essentiel des faits qui lui sont reprochés.



Elle a aussi avoué être l’administratrice du nouveau groupe « Kay ma dey la » une évolution du groupe « Top cas », qui fait ravage sur les réseaux sociaux.



Au terme de son audition, elle a été placée en garde à vue pour « association de malfaiteurs, collecte illicite et diffusion de données personnelles, et diffamation via les réseaux informatiques ».



Selon Libération, Rokhaya Daba Tine, une autre administrative a été aussi interpellée. Elle a « balancé » tout le monde, selon la même source. D’autres arrestations sont en vue.