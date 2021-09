L'ambassade italien tué dans une attaque en RDC

Le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé, ce lundi 22 février, la mort de son ambassadeur en République démocratique du Congo (RDC), Luca Attanasio, en précisant qu'il voyageait avec un convoi des Nations unies dans l'est du pays.



L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa a été tué ce lundi par balle lors d'une attaque armée pendant une visite près de Goma, dans l'est de la RD Congo et « est décédé de suite de ses blessures », a déclaré à l'AFP une source diplomatique de haut rang à Kinshasa.



Luca Attanasio était en poste depuis début 2018. Gravement « blessé par balles à l'abdomen », l'ambassadeur avait été évacué vers un hôpital à Goma « dans un état critique », a précisé la source diplomatique à l'AFP.



Le président italien, Sergio Mattarella, a lui dénoncé « l'attaque lâche » qui a coûté la vie à son ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, ainsi qu'à un militaire italien, Vittorio Iacovacci et à leur chauffeur. « La République italienne est en deuil pour ses serviteurs de l'État qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions », a-t-il ajouté déplorant "l'acte de violence" perpétré alors qu'ils se déplaçaient en voiture dans un convoi de la Monusco, la mission des Casques bleus en RDC.



L'attaque contre ce convoi du PAM a eu lieu au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu en proie à la violence des groupes armés depuis plus de 25 ans. « Les Forces armées congolaises ratissent pour savoir qui sont les assaillants », a indiqué l'armée congolaise.



Pour rappel, cette région abrite le Parc national des Virunga, joyau naturel, touristique et menacé, qui est aussi le théâtre des conflits de cette région du Nord-Kivu, où des dizaines de groupes armés se disputent le contrôle des richesses du sol et du sous-sol.