L’ancien DG de Camair-Co atterrit à Air Sénégal en tant que directeur marketing

Limogé de son poste de directeur général de la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), la compagnie nationale camerounaise, le 27 mai 2019, Ernest Dikoum atterrit à Air Sénégal. Selon une note de service datée du 20 octobre, signé du DG du transporteur national sénégalais, Ibrahima Kane, et adressée à tout le personnel, le Camerounais est désormais le directeur marketing et développement produit de l’entreprise. Selon ledit document, le promu est membre du comité de direction, et est directeur rattaché au directeur général. Le site newsaero qui donne l’information rappelle qu’avant Camair-Co, il a été directeur commercial régional à Dakar au Sénégal et Harare au Zimbabwe, et superviseur de l'analyse des prix pour le marché américain d’Emirates, la compagnie nationale émiratie. Il compte également plusieurs années d'expérience en distribution et analyse des marchés aux Etats Unis, pour le compte des transporteurs Icelandair et Euram Tours.