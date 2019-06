L'ancien Président égyptien, Mohamed Morsi est décédé pendant une comparution au tribunal

L'ancien Président égyptien Mohamed Morsi est mort pendant une comparution au tribunal. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'état égyptienne, reprise par le site www.rtbf.be

Mohamed Morsi, issu du mouvement islamiste des Frères musulmans, était devenu en 2012 le premier président librement élu de l'histoire de l'Egypte, un an après la "révolution du Nil" et la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak.



Il avait lui-même été renversé par l'armée un an plus tard après de grandes manifestations contre son pouvoir. Le chef de l'armée, le maréchal Abdel Fattah el Sissi, s'est par la suite fait élire président.



Mohamed Morsi purgeait une peine de sept ans de prison pour avoir falsifié des documents en vue de sa candidature à la résidentielle en 2012. Selon la télévision d'Etat, il a été victime d'un malaise pendant une audience au tribunal et son décès a été constaté peu après. Il avait 67 ans.