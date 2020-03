L’ancien chef de guerre Thomas Lubanga libéré après 14 ans de prison

L'ancien chef de l'Union de patriotes congolais (UPC )Thomas Lubanga a quitté la prison centrale de makala à Kinshasa où il a achevé de purger une peine de 14 ans de prison.



Thomas Lubanga avait été condamné le 10 juillet 2012 par la Cour pénale pour avoir enrôlé des enfants et les avoir fait combattre en Ituri.



Le procès de Thomas Lubanga, s'était ouvert le 26 janvier 2009. Transféré à La Haye en 2006, il avait plaidé non coupable.



Il a purgé une partie de sa peine à la Haye avant d'être transféré en décembre 2015 à Kinshasa à la prison centrale de Makala.

Des centaines de sympathisants de l'UPC, sa milice devenue aujourd'hui parti politique, sont venus l'accueillir à sa sortie de prison.



Thomas Lubunga s'est rendu à l'église pour ses premiers instants de liberté en compagnie de sa famille et de ses partisans.



" Je retourne chez moi avec le pardon pour permettre la reconstruction de la société", a t-il déclaré à la BBC.



Malgré sa libération, Thomas Lubunga clame toujours son innocence. Les victimes de la guerre continuent de demander des réparations.