L’ancienne gloire de la lutte sénégalaise Double Less est décédé

L’ancien champion de lutte Double Less a été rappelé à Dieu ce dimanche à Keur Massar, selon une source de PressAfrik proche de la famille.



Il est le père du champion de lutte et ex-roi des arènes Balla Gaye 2.



La rédaction de PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde de la lutte qui a perdu il y a quelques semaines une autre de ses anciennes gloires Mbaye Gueye de Fass.