L’arbitre VAR d’Arsenal - Brentford quitte ses fonctions après son erreur

Lee Mason quitte l’arbitrage professionnel. L’arbitre de 51 ans, qui avait officié au VAR lors de la rencontre entre Arsenal et Brentford, comptant pour la 23e journée de Premier League (1-1, le 11 février), avait été coupable d’une erreur sur le but égalisateur d’Ivan Toney. L’arbitre anglais avait vérifié si une faute avait été commise au préalable par un joueur des Bees, mais pas une éventuelle position de hors-jeu.



Le lendemain, le PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), organisme responsable de l’arbitrage dans le football professionnel anglais, avait reconnu dans un communiqué que le but de l’attaquant de Brentford aurait dû être annulé. Suite à cela, l’arbitre a décidé de se retirer, comme indiqué par l’organisme : « Le PGMOL peut confirmer que l’arbitre d’assistance vidéo Lee Mason a quitté l’organisation par consentement mutuel. »