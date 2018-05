L’arène nationale : les premiers tests techniques auront lieu ce 25 mai

Les travaux de construction de l’arène nationale sont presque bouclés. L’état d’avancement des travaux respecte les délais initialement fixés. Ainsi, les premiers tests techniques de l’arène se feront ce 25 mai.

« Nous allons faire les tests le 25 mai parce que tout est quasiment prêt et les clefs seront remis après la coupe du monde de football. Je suis heureux et fier de l’état d’avancement de cette infrastructure qui confirme la vision que le chef de l’Etat a pour la jeunesse et le sport de son pays », a indiqué le ministre Matar Ba en visite dans les lieux ce mardi.



La construction de l’arène a nécessité la mobilisation de 32 milliards de nos francs. Et l’ouvrage pourra contenir vingt-deux mille (22.000) personnes.



Par ailleurs, le ministre des sports a également invité aux acteurs de la discipline à un bon entretien de la structure. En effet, Matar Ba estime qu’il « s’agira de bien entretenir cet outil pour qu’il serve véritablement à la lutte sénégalaise ».