L'arme secrète du Liverpool de Klopp

Jürgen Klopp fait attention au moindre détail. Son style se caractérise par une intensité incroyable sur ballon en jeu. Mais aussi par son jeu vertical et sa capacité à créer des occasions venant de nulle part.



Mais peu de gens évoquent l'importance des deux latéraux 'reds'. Liverpool crée de grandes différences sur les côtés, mais pas seulement grâce à ses ailiers. Alexander-Arnold et Robertson sont vitaux dans le jeu de Liverpool.



Et les chiffres le montrent. Ce sont deux des joueurs qui ont fait le plus de passes décisives cette saison. Ils débordent sans cesse et ont une grande qualité de centre, permettant de mettre leurs attaquants dans les meilleures conditions.



Le latéral anglais compte 16 passes décisives cette saison, en 39 matches. Une moyenne de 0,41 par match. Presque une passe décisive tous les deux matches. La dernière, face à Barça à Anfield.



L'Écossais, pour sa part, en est à 12 passes décisives. Peut-être moins offensif que son coéquipier, Robertson apporte à la fois une sécurité défensive et une puissance physique sur son côté gauche lorsqu'il part à l'attaque.



Deux dangers permanents pour Tottenham pour la finale de la Ligue des Champions lors de laquelle, au moins sur le papier, les deux devraient être titulaires. Alors que la défense 'spur' pourrait être logiquement attentive au trio d'attaque des 'Reds', Alexander-Arnold et Robertson pourraient bien être l'arme secrète de Klopp.