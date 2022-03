L'arme secrète du PSG pour garder Kylian Mbappé qui fait trembler Madrid

La fin du contrat de Kylian Mbappé approche à grand pas. Et de l'autre côté des Pyrénées, on se frotte déjà les mains, surtout après cette victoire du Real Madrid face au PSG qui, s'il y avait encore besoin, pourrait avoir définitivement convaincu le Bondynois de signer chez les Merengues. Dans ce dossier, le club parisien n'abdique pas, avec l'Emir du Qatar qui négocie directement avec l'entourage du joueur, et qui est prêt à offrir un salaire dément à l'attaquant.

Quoi qu'il en soit, le PSG pourrait avoir une nouvelle arme en sa faveur. La LFP a ainsi annoncé avoir lancé les négociations pour l'exploitation de ses droits avec le fonds d'investissement CVC, qui négocie également avec le championnat espagnol. Selon les estimations du quotidien AS, le club de la capitale empocherait un montant environnant les 450 millions d'euros en cas d'accord final entre les clubs de Ligue 1 et la boîte américaine.

Un chèque supplémentaire

Selon Defensa Central, ce joli pactole permettrait notamment de continuer à augmenter le salaire proposé à Mbappé. Si le PSG n'a pas spécialement besoin d'argent, cette somme ferait tout de même un bien énorme. En plus de pouvoir faire du champion du monde le joueur le mieux payé de la planète et sûrement de l'histoire, elle permettrait aussi de réaliser quelques recrutements intéressants, ce qui est essentiel puisque l'ancien de Monaco réclame surtout des garanties sportives et une équipe capable de gagner la Ligue des Champions.

En Espagne, on voit en tout cas ce possible accord entre CVC et la Ligue 1 comme une véritable menace dans le cadre du transfert de Mbappé. Si les médias proches de Florentino Pérez sont plutôt sereins, d'autres estiment que ce deal pourrait changer la donne. On le saura dans les prochaines semaines.

Le PSG pourrait avoir trouvé la solution pour conserver l'attaquant monégasque, du moins sur le plan financier.