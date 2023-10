L'armée israélienne appelle les Palestiniens à rejoindre le sud de Gaza, où l'aide humanitaire «va être accrue»

Un père tient dans ses bras le corps de son jeune garçon, tué dans une frappe israélienne à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ceci avant son enterrement. Une habitante de Gaza, jointe au téléphone par Sami Boukhelifa, notre correspondant à Jérusalem, témoigne de la situation sur place. « Hamdoulilah, on est toujours en vie... Chaque jour, chaque matin, c’est une nouvelle vie qu’on vit. Surtout maintenant, il n’y a pas d’eau. Bien sûr, il n’y a pas d’électricité, ça fait 36 heures, on ne peut même pas se téléphoner, moi et mon frère, ici, au niveau de Gaza. Cela touche non seulement internet, mais aussi le téléphone. On se dit : qu’est-ce qu’il va se passer ? Qu’est-ce qu’il va arriver ? On reste comme ça. On entend des bombardements partout. Qu’est-ce qu’il va se passer. »



Un « grand nombre » de personnes sont mortes dans la nuit de samedi à dimanche lors de frappes aériennes sur deux camps de réfugiés dans le nord de Gaza, a indiqué le Hamas.



7 h 20 : L'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a commenté dans une interview accordée à une agence de presse israélienne le refus du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu d'accepter la responsabilité de l'attaque du Hamas. C'est ce que rapporte le quotidien israélien de gauche, Haaretz. « La responsabilité est acceptée lorsque vous commencez vos fonctions, pas pendant. » Yossi Cohen, considéré comme soutien à Benyamin Netanyahu, a ajouté : « Quand j'ai accepté la responsabilité du Mossad, à partir de ce moment-là, tout ce qui s'est passé dans cette organisation, jusqu'à mon tout dernier jour là-bas, pendant près de cinq ans, était de ma responsabilité ».



Selon Cohen, « tout ce qui s'est passé (le 7 octobre) est un dysfonctionnement important et grave. Tous les hauts responsables du département de sécurité le disent et ont exprimé la force des renseignements et les échecs opérationnels. » Pour lui, « Israël ne mérite pas seulement des réponses, il mérite un meilleur système (…) capable de défendre les citoyens d'Israël à l'intérieur comme à l'extérieur ».



7 heures : Pour la première fois, Benyamin Netanyahu a répondu aux questions de journalistes israéliens hier soir, notamment sur sa part de responsabilité des événements du 7 octobre. Ce dimanche matin, de nombreuses critiques se font jour dans les médias israéliens à l’égard du Premier ministre, qui a refusé de reconnaître hier lors de sa première conférence de presse depuis le début de la guerre sa part de responsabilité. « Tout le monde devra rendre des comptes à l’issue des combats. Moi, y compris », s’est-il contenté d’affirmer. À ses détracteurs, il affirme qu’il a tout fait dans le passé pour affaiblir le Hamas. Plusieurs commentateurs se déclarent abasourdis ce matin par le fait qu’en pleine nuit, sur les réseaux sociaux, Netanyahu fait reporter la responsabilité de l’attaque surprise sur les services de sécurité. Je n’ai pas « été averti des intentions de guerre du Hamas », proclame-t-il.



Concernant la question des otages, l’ancien chef du Mossad Yossi Cohen affirme qu’il y a des progrès de ce côté-là. Les familles pressent le gouvernement de répondre aux propositions du Hamas. Dans son éditorial, Haaretz, le quotidien de gauche estime qu’il faut libérer tous les prisonniers de sécurité détenus en Israël en échange des 229 otages toujours à Gaza, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.