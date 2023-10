L'armée israélienne aurait mené une nouvelle incursion dans le nord de la bande de Gaza

Ce n’est pas encore l’offensive terrestre promise par les dirigeants politiques et militaires israéliens, mais à l'aube du 20e jour du conflit, l’armée israélienne a procédé à une incursion dans le nord de la bande de Gaza, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Un raid ciblé terrestre, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Ce sont des blindés qui ont pénétré dans l’enclave palestinienne dans le cadre d’une préparation à une offensive terrestre de plus grande envergure.



Les chars ont détruit des infrastructures du Hamas, des positions de mortier et ont également procédé à des aménagements du terrain, toujours selon un communiqué de l’armée israélienne qui précise encore qu’à l’issue de l’opération, les troupes israéliennes ont quitté la zone et sont retournées du côté israélien de la frontière.