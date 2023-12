L'armée israélienne continue de livrer d'intenses combats dans la bande de Gaza. Initialement prévu lundi, un vote doit avoir lieu au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi 19 décembre autour d'un projet de résolution appelant à une « cessation urgent

■ Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se prononcer ce mardi 19 décembre sur un nouveau texte qui appelle à une « cessation urgente et durable des hostilités » à Gaza, un vote initialement prévu lundi.



■ Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi la formation en mer Rouge d'une coalition de dix pays, afin de faire face aux attaques répétées des Houthis du Yémen contre des navires que ces rebelles yéménites considèrent comme « liés à Israël ». Les États-Unis se sont aussi dits prêts à « continuer à fournir » des armes à Israël, tout en appelant à acheminer davantage d'aide à Gaza.



■ La France va livrer 700 tonnes d'aide supplémentaire destinée à la population palestinienne de Gaza, a annoncé lundi la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. La France va également imposer des sanctions à certains colons israéliens responsables de violences contre les Palestiniens en Cisjordanie



■ Environ 19 453 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de l'opération israélienne, selon le gouvernement du Hamas. Plus de 52 200 personnes ont également été blessées. Selon le ministère de la Santé de l'enclave, 70 % des victimes sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Quelque 1 140 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre, selon les dernières données fournies par le gouvernement israélien. Enfin, 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza.



Informations données en temps universel (Paris+1), cliquez ici pour rafraîchir



Des tirs vers et depuis le Liban



L’armée israélienne annonce avoir attaqué plusieurs zones de la frontière avec le Liban avec de l’artillerie, plus tôt dans la journée. « En plus, un tir a été détecté depuis le territoire du Liban vers la région de Metoula, et est tombé dans un terrain découvert. »



Treize morts dans une frappe à Jabaliya dans le nord de Gaza



Au moins 13 personnes ont été tuées et 75 autres blessées lors d'une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza, affirme le ministère de la Santé de Gaza.



Première réunion de travail de la coalition contre les Houthis, indique Paris



La coalition destinée à faire face aux attaques répétées des rebelles yéménites Houthis contre des navires marchands en mer Rouge a organisé sa première visio-conférence, a indiqué mardi à l'AFP le ministère français des Armées. La réunion s'est déroulée « ce matin, au niveau des services », a précisé le ministère sans préciser le nombre de représentants ni les conclusions des discussions.



Un porte-parole de l'état-major des Armées a par ailleurs indiqué que la France n'avait pas à ce stade prévu d'envoyer de moyens supplémentaires dans la région. La frégate multi-missions (FREMM) Languedoc « est déjà sur place et c'est un moyen associé », a-t-il précisé.



Le ministre américain de la Défense a annoncé lundi la formation en mer Rouge d'une coalition de dix pays, afin de faire face aux attaques répétées des Houthis contre des navires que ces rebelles considèrent comme « liés à Israël ». Outre les États-Unis, Lloyd Austin a indiqué dans un communiqué que la France, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, et les Seychelles prendraient part à cette coalition. Les rebelles, soutenus par l'Iran, ont répondu mardi n'avoir aucune intention de cesser leurs attaques.



La compagnie maritime Maersk détourne sa flotte de la mer Rouge, des navires dissimulent leur position



La compagnie maritime danoise Maersk a déclaré mardi que ses navires devant traverser le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden seraient détournés vers l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance, afin d'éviter le canal de Suez, en raison de l'intensification des attaques des rebelles Houthis du Yémen.



Les attaques menées ces derniers jours en réponse, selon les miliciens chiites, à l'assaut israélien sur la bande de Gaza, ont fait planer le spectre d'une nouvelle perturbation majeure du commerce international, après celle causée par la pandémie de COVID-19, et ont incité la création d'une opération militaire multinationale en mer Rouge pour protéger les navires.



Depuis lundi, Maersk a interrompu le transit d'une vingtaine de navires, dont la moitié attend à l'est du golfe d'Aden et le reste au sud du canal de Suez en mer Rouge ou au nord de celui-ci en mer Méditerranée, a indiqué la compagnie dans un communiqué.



Les Gazaouis pleurent leurs défunts après la mort d'une vingtaine de Palestiniens dans des frappes sur Rafah, au sud de l'enclave



Au moins 20 Palestiniens ont été tués par des tirs de missiles et des frappes aériennes d'Israël qui ont touché trois maisons à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont déclaré mardi les autorités sanitaires de l'enclave palestinienne.



Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a également fait état mardi d'au moins 10 morts et 40 blessés dans une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de l'enclave.