L'armée israélienne investit l'hôpital al-Chifa, l'Unicef appelle à «mettre fin à l'horreur»

► L'armée israélienne affirme mener une opération « ciblée » dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand centre hospitalier de Gaza.



►Une marche de cinq jours de Tel-Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre israélien à Jérusalem a débuté ce mardi, menée par des proches des 240 otages retenus par le Hamas, qui réclament leur libération.



►La police israélienne a annoncé mardi enquêter sur « plusieurs cas » de violences sexuelles commises sur des femmes par les commandos du Hamas lors des attaques du 7 octobre.



►L'armée israélienne a annoncé avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux, dont le Parlement, du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza.



►Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé ce lundi à 19h que le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza avait atteint les 11 320 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 4 650 enfants. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués, après un bilan revu à la baisse vendredi 10 novembre. L'armée israélienne fait état de 239 personnes retenues en otage par le Hamas.



La cheffe de l'Unicef appelle à « mettre fin à l'horreur » lors d'une visite à Gaza



La cheffe de l'agence de l'ONU chargée de la protection de l'enfance a lancé mercredi un appel à toutes les parties de « mettre fin à l'horreur » dans la bande de Gaza, lors d'une rare visite depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. « J'appelle une fois de plus toutes les parties à veiller à ce que les enfants soient protégés et assistés, conformément au droit international humanitaire », a lancé Catherine Russell, lors d'une visite d'un hôpital dans le sud de Gaza, ajoutant que « seules les parties au conflit peuvent véritablement mettre fin à l'horreur », selon un communiqué.



Un premier camion de carburant venant d'Égypte entre à Gaza



Un camion chargé de carburant est entré à Gaza par le poste-frontière de Rafah mercredi, indique le média Al Qahera News. C'est une première depuis le début de la guerre avec le Hamas le 7 octobre. Une source égyptienne indique que ce carburant sera délivré aux Nations unies « pour faciliter l'apport de l'aide alors que des camions palestiniens ont stoppé leurs opérations, par manque de carburant ».



L'UNRWA dans une situation critique face au manque de fuel



Le manque de fuel à Gaza rend les opérations humanitaires de plus en plus difficiles. Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, prévient dans un entretien à la BBC : « Si nous n'obtenons pas de fuel, nous serons forcés d'arrêter certaines de nos opérations qui sauvent des vies. »



« Tous les hommes de 16 ans et plus, levez les mains en l'air et sortez », comment l'armée israélienne a investi l'hôpital al-Chifa



Des dizaines de soldats israéliens sont entrés dans l'hôpital al-Chifa, endroit où ils soupçonnent que des membres du Hamas se cachent. Sur place, ils ordonnent aux Gazaouis de se rendre, explique un journaliste collaborant avec l'AFP. Dans les haut-parleurs, des soldats avec un fort accent lancent en arabe : « Tous les hommes de 16 ans et plus, levez les mains en l'air et sortez des bâtiments vers la cour intérieure pour vous rendre. »



Selon l'ONU, environ 2 300 personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés de guerre se trouvent à l'intérieur de l'hôpital al-Chifa, encerclé depuis plusieurs jours par des chars et les transports de troupes de l'armée israélienne. Selon les médecins et des ONG internationales, aucun d'entre eux ne peut sortir sous peine d'être visé par des tirs.



Le bilan des morts dans la bande de Gaza n'a pas été mis à jour depuis le 10 novembre



Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlée par le Hamas, n’a pas communiqué de nouveau bilan depuis le 10 novembre, selon le rapport quotidien de l’ONU. Le dernier bilan faisait état de 11 078 morts, dont 4 506 enfants, depuis le 7 octobre.



Du matériel médical, des incubateurs et de la nourriture pour bébés apportés d'Israël ont été acheminés à l'hôpital al-Chifa



C'est le Cogat, l'organisme qui coordonne les activités gouvernementales dans les territoires occupés, qui a relayé l'information sur X (anciennement Twitter).