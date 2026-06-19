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La CEDEAO propulse l'URMAPHA du Bénin au rang de laboratoire de référence régional



La CEDEAO propulse l'URMAPHA du Bénin au rang de laboratoire de référence régional
La CEDEAO a octroyé des financements majeurs à l'Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des Substances Naturelles (URMAPHA) de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Accordé via son Programme d'Appui à la Recherche et l'Innovation (PARI), cet appui a permis la modernisation durable des infrastructures de pointe de l'institution et a favorisé le partage de bonnes pratiques entre les lauréats du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire.
 
En marge d'une rencontre d'évaluation du PARI organisée du 9 au 12 juin 2026 à Cotonou, des scientifiques de la sous-région ont visité ces installations. Le laboratoire est désormais structuré pour breveter des innovations locales, attirer des chercheurs européens et former des cadres ouest-africains compétitifs à l'échelle internationale.
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Vendredi 19 Juin 2026 - 19:22


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