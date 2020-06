L'armée rwandaise dit avoir repoussé une attaque venue du Burundi

L’attaque a eu lieu samedi vers 2 heures du matin. Selon le communiqué des forces de défense rwandaises, une centaine d’hommes armés de mitrailleuses et de grenades ont pris d’assaut un poste défensif tenu par des militaires rwandais, qui ont riposté. Bilan : trois blessés côté rwandais, quatre morts et trois capturés du côté des assaillants.



L’armée rwandaise assure que les attaquants venaient du Burundi et qu’ils se seraient enfuis vers le poste militaire burundais de Gihisi en laissant derrière eux des rations alimentaires estampillées Forces de défense nationale du Burundi. Côté burundais, un haut gradé nie cependant toute collaboration de l’armée avec des groupes hostiles à Kigali et assure que des éléments ont été déployés à la frontière pour intercepter les coupables.



Depuis 2015, les relations entre le Rwanda et le Burundi sont tendues, les deux voisins s’accusant mutuellement de soutenir des groupes hostiles à leur gouvernement. Kigali a notamment soupçonné le Burundi d’abriter des membres de la rébellion hutu FDLR.



Reste que cette nouvelle attaque intervient alors que l’heure semblait être à l’apaisement, certaines sources faisant même état de contacts au plus haut niveau entre les deux armées.