L’artiste malien Salif Keita lance le dernier album de sa carrière

Cet album de dix morceaux est intitulé « Un autre blanc », en référence à son albinisme. « J’ai voulu faire cet album pour dire merci à mes fans qui m’ont supporté depuis le début de ma carrière », a indiqué celui qui est aussi surnommé le « cheval blanc » de la musique malienne.





« Après une vie de tribulations du fait de sa différence, Salif célèbre en fin ce qu’il est, Un autre Blanc, et invite le monde à célébrer la différence avec lui », lit-on sur le site web de l’artiste.





Salif Keita dit avoir collaboré avec beaucoup d’artistes dans cet album. Il a choisi Fana, ville malienne située à une centaine de kilomètres de Bamako, la capitale, pour tenir le concert de lancement de son album ce samedi soir.





« C’est pour dire que ce qui s’est passé avec l’assassinat de la petite Ramata, plus jamais çà », dit-il, faisant ainsi allusion à une fillette albinos du nom de Ramata Diarra assassinée en mai dernier à Fana. Il s'agit pour lui de profiter de ce concert pour rendre hommage à la victime et attirer l'attention sur la condition des albinos qui sont souvent victimes de discrimination et de violence.



Beaucoup d’invités sont attendus à ce concert gratuit de Fana.





Né le 25 août 1949 à Djoliba non loin de Bamako, la carrière d'artiste de Salif Keita a commencé en 1969. Mais son premier album connu, Mandjou, sortira en 1978. Depuis, il a fait une dizaine d'albums à succès, dont Moffou, M'Bemba et Folon.





Salif Keira est considéré comme étant un des artistes les plus talentueux d'Afrique.